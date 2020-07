Roma ancora KO, Callejon e Insigne portano il Napoli a 48: Lazio a -4 dalla Champions

Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese, arriva una nuova disfatta al San Paolo col Napoli. Al gol di Callejon, arrivato al 55', fa seguito quello di Mkhitaryan, dopo appena cinque minuti. Bisognerà attendere fino all'82' per la rete decisiva. Insigne buca Pau Lopez con un imprendibile tiro a giro, portando in vantaggio la propria squadra e facendole ottenere tre punti importanti. Il gruppo di Gattuso raggiunge quota 48 punti in classifica, gli stessi dei giallorossi. Entrambe le compagini sono distanti venti lunghezze dalla Lazio, a 68. A otto giornate dalla conclusione del campionato, e con 24 punti ancora a disposizione, ai biancocelesti ne mancano quattro per il raggiungimento della matematica qualificazione in Champions League. La 'banda Inzaghi', inoltre, può vantare una differenza reti superiore rispetto a Roma e Napoli. Per quanto riguarda gli scontri diretti, invece, rimane aperto il discorso con gli azzurri, nonostante la vittoria dell'andata.

