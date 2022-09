Roma - Atalanta, Mourinho: "Partita dominata. Abbiamo tanti pagliacci in campionato"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine di una partita tesissima Josè Mourinho, espulso al 57' a seguito di un presunto rigore ai danni di Zaniolo non concesso dall'arbitro Chiffi, l'allenatore giallorosso ha commentato ai microfoni di Dazn quello che è successo, cercando di piegare la sua fortissima reazione: "

“Questa partita l'ho vista come la più facile da vincere nella stagione. Nei match contro Monza e Cremonese non abbiamo dominato per 90 minuti, oggi sempre. Non bisogna immaginare, parlare dei “se”. L’oggettività è che è stata una gran partita da parte nostra. Abbiamo fatto vedere tanto dominio, tanto controllo contro una squadra che sa difendersi bene e avere fortuna, perchè anche quella è una qualità.

Proteste? Volevo fermare questa azione che aveva solo un obiettivo: l’anti gioco. Volevano solo perdere tempo. Ma contro Hateboer non ho nulla. Ho cercato di parlare con Chiffi a fine partita, gli ho chiesto perchè non avesse concesso il rigore e la sua risposta è stata che non c’è mai rigore se non ti butti. Se è così allora devo cambiare il mio discorso con i giocatori. Se bisogna fare il pagliaccio, e ne abbiamo tanti in campionato, se dobbiamo fare la piscina, io devo cambiare il mio discorso come allenatore in allenamento.

Sono entrato in campo e se il regolamento dice che non si può è giusto così”.