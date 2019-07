Roma, autobus in fiamme sulla Via Appia: nessun ferito

Come riporta Ansa, poco fa si è incendiato un autobus a Roma: il mezzo si trovava su Via Appia, all'altezza di piazza Cantù, quando ha iniziato a prendere fuoco. La vettura - riporta l'Atac - era stata immatricolata nel 2004 ed era dunque in servizio da 15 anni. Una volta accortosi del problema, l'autista ha fatto scendere immediatamente tutti i passeggeri, tentando successivamente di spegnere le fiamme senza successo. Sul posto ora si trovano le pattuglie del Gruppo Appio della Polizia Locale e i vigili del fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti nè problemi di alcun tipo alle persone.

LAZIO, SERENITA' SUL FRONTE JONY

LAZIO, LIKE DI MILINKOVIC ALLA MAGLIA DELLO UNITED

TORNA ALLA HOMEPAGE