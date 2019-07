Lazio, Milinkovic mette 'like' alla maglia del Manchester United

Dopo il like su Instagram al Paris Saint-Germain, un altro "cuore" speso sui social network da parte di Sergej Milinkovic Savic è destinato a fare notizia. Questa volta, il post con cui il Sergente interagisce è quello pubblicato dal profilo del sito 433. L'account condivide l'immagine della maglia da trasferta del Manchester United. Il serbo mette "mi piace". Semplice apprezzamento per la casacca, evidentemente in grado di soddisfare il suo gusto estetico, o indizio di calciomercato? La risposta, per il momento, resta aperta. Che il Manchester United sia sulle sue tracce non è un mistero: il club punta su di lui per il centrocampo. Le interazioni sui social del giocatore potrebbero rivelare eventuali piazze gradite: nel clima già rovente del mercato estivo, a volte basta un 'like' per infiammare ancora di più l'ambiente.

