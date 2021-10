Roma, Balzaretti rincuora Mourinho: “Una volta ne ho presi sette…”

Termina 0-0 il match delle 18 tra Roma e Napoli. All'Olimpico termina a reti bianche, con occasioni da gol da entrambe le parti e con un pareggio tutto sommato giusto. Nel post partita, José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn. Federico Balzaretti ha fatto i complimenti alla sua squadra sottolineando la reazione dopo la trasferta in Norvegia: "Nelle ultime tre di campionato avevo sempre l'impressione che potevate prendere gol da un momento all'altro, oggi siete andati molto meglio in fase difensiva". Il mister portoghese ha ringraziato è aggiunto: "'Menomale che non hai visto la partita con il Bodo Glimt". Il terzino sinistro ex Roma e Palermo chiude il siparietto dicendo: "Io una volta ne ho presi sette, voi siete stati ancora bravi". Quando vestiva la maglia rosanero infatti, Balzaretti perse 7-0 al Barbera contro l'Udinese di Sanchez e Di Natale.