Roma - Bologna, Mihajlovic non sarà in panchina all'Olimpico

Sono 100 giorni dal 29 ottobre, la data del trapianto di midollo osseo. Oggi Sinisa Mihajlovic lo trascorrerà al Sant'Orsola dove si sta sottoponendo a una terapia antivirale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, domani sera non sarà in panchina con il suo Bologna all'Olimpico contro la Roma. Sarà strano non vederlo sul campo, come avviene da 8 partite consecutive. Mihajlovic ha sempre fatto di tutto per stare vicino ai suoi ragazzi, ma stavolta sarà costretto a rimanere in contatto telefonico con Renato Baldi. Un meccanismo che si era perfezionato nei mesi in cui il tecnico serbo non poteva lasciare l'ospedale.

