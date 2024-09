Roma | Bove, che tradimento: "Ho deciso di andarmene! Ecco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel calcio ci sono i Danilo Cataldi e ci sono gli Edoardo Bove. C'è chi in conferenza stampa, commosso, racconta con dolore l'addio forzato dal club che ha sempre amato, la Lazio, e chi invece con apparente spavalderia si mette alle spalle la sua vecchia squadra come nulla fosse e rivela di aver scelto la Fiorentina, decidendo lui stesso di abbandonare la Roma. Quest'ultimo è il caso di Bove che in conferenza stampa di presentazione ha rivelato che: "Sono io che ho scelto di lasciare la Roma. Il motivo per cui ho voluto la Fiorentina, a parte il progetto, è perché la piazza ha tanta passione, la gente ti spinge e c'è il centro sportivo migliore d'Italia. È il posto perfetto per fare tante partite e crescere".