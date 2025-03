Roma, caso Hummels? Lui interviene sui social e svela cosa c'è dietro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha fatto molto discutere il post pubblicato ieri sui suoi profili social da parte del difensore Mats Hummels, in forza alla Roma, e il suo riferimento al periodo di vacanza nella Capitale. Su Instagram ha scritto il centrale tedesco, a didascalia di alcune sue foto in giro per Roma: "L’Oscar per la vacanza più lunga va a…". L’account ufficiale della Roma per stemperare gli animi ha messo ‘mi piace’ al post del tedesco ma sono in molti ad essersi chiesti se si trattasse di una frecciatina. Non è la prima volta che Mats si renda protagonista di un siparietto social e per questo si sono generate nuove discussioni sul tema.

Dopo che lo stesso allenatore ha smentito qualsiasi tipo di polemica, arriva un altro aggiornamento social dello stesso Hummels. Postando una sua immagine sulle Instagram Stories, ha infatti scritto come didascalia: "Ogni volta che pubblico una foto privata di me a Roma la gente scrive: 'Vacanze a Roma'. Ed era su questo la battuta sotto al mio ultimo post. Pazzesco che qualcuno abbia pensato che fosse una critica verso Ranieri che rispetto e apprezzo tanto".

