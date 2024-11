Roma, Cassano attacca Juric: "Se fossi in Hummels lo attaccherei al muro"

TUTTOmercatoWEB.com

Un'avventura inaspettata quella vissuta fino ad oggi da Mats Hummels a Roma. Reduce da anni gloriosi in Bundesliga, il difensore tedesco ha scelto il progetto giallorosso a ridosso della chiusura del mercato estivo. Dopo un primo periodo fisiologico di ambientamento, Hummels non ha ancora mai iniziato una gara dal primo minuto. Ivan Juric, ormai ex allenatore della Roma, è considerato il primo colpevole di questa situazione, ma anche di tutto il resto. Antonio Cassano, durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, attacca così l'allenatore sul tema: "Perché tratta così un campione che lo scorso anno era nella top 11 della Champions? Fa come tanti allenatori che quando vanno in determinate piazze vanno d’accordo e leccano il c**o solo ai giocatori più rappresentativi tipo Pellegrini o Dybala. Io se fossi in Hummels entrerei nello spogliatoio e lo attaccherei al muro".