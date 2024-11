Roma, clamorosa decisione sul futuro di Juric: i tifosi sono allibiti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Juric resiste sulla panchina della Roma. Dopo esser già stato confermato in seguito al 5-1 inflitto dalla Fiorentina, al tecnico croato è stata comunicata la decisione di confermarlo alla guida della squadra giallorossa anche dopo la sconfitta di Verona, almeno fino a domenica quando ci sarà l'ultima sfida prima della sosta. Qualora la Roma dovesse incappare in una sconfitta anche contro una - o entrambe - tra Union Saint Gilloise e Bologna, allora la società sarebbe chiamata a tornare sui suoi passi approfittando della pausa per le Nazionali. Una decisione che lascia di stucco i tifosi romanisti che da giorni stanno chiedendo a gran voce l'esonero di Juric.