Roma, Danso non ha superato l'idoneità sportiva: arriva Djalò dalla Juve

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 00.42 - Operazione di "copertura" immediata della Roma che in via precauzionale (nel caso in cui la trattativa Danso dovesse saltare definitivamente) prende Tiago Djalò della Juventus. Il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro più uno di bonus.

Passo indietro nell'operazione Danso - Roma. In realtà non ci sono stati intoppi negli accordi tra le parti ma riguardo e visite mediche sostenute dal giocatore. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il difensore austriaco, in arrivo dal Lens, non ha superato i test di idoneità sportiva. Ora si attendono ulteriori controlli per capire se l'operazionepotrà andare a buon fine o meno.

"Kevin Danso è in trattative serrate con l'AS Roma dopo aver raggiunto un accordo con il Racing.

La lunga interpretazione di una visita medica è alla base di questo trasferimento interrotto. Il club si interroga sui motivi che hanno portato alla mancata approvazione di questo trasferimento di un giocatore che è stato monitorato attentamente e che ha giocato più di 30 partite in Francia e all'estero. Il club mantiene la sua assoluta fiducia nella sua roccia difensiva, che sarà lieta di rivedere domani e che si sottoporrà a un protocollo adeguato prima di indossare nuovamente i colori del Blood and Gold". Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Lens.