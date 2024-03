Roma, De Rossi ritrova Dybala e Abraham con la Lazio: il punto

Paulo Dybala vuole tornare già contro il Lecce, partita in programma il 1 aprile allo Stadio Via Del Mare. Come riporta l'edizione odierna in edicola del Messaggero, ieri a Trigoria è apparso un Dybala motivatissimo a tornare contro i giallorossi, ma la volontà sta a zero se non si presta attenzione ai suoi muscoli e alla possibilità di incappare in un nuovo stop. Daniele De Rossi infatti vuole studiare la miglior strategia possibile per sfruttare il numero 21 in questo finale di stagione, considerato anche il derby contro la Lazio e il doppio quarto di finale di Europa League contro il Milan.

Buona notizia per il tecnico della Roma. Dopo uno stop lunghissimo per l'infortunio al legamento crociato, Tammy Abraham è pronto per tornare e sarà certamente in panchina contro il Lecce dopo aver avvisato tutti con un post: "Ci vediamo presto". Nell'ultimo allenamento sono arrivati segnali più che positivi, Abraham si sta allenando a pieno ritmo e nella partitella a campo ridotto e con le mini-porte ha segnato anche tre gol. Visto il recupero contro il Lecce, appare così scontata la sua presenza nel derby della Capitale, in programma 5 giorni dopo contro la Lazio.