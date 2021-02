Roma, De Rossi su Pellegrini: "Auguri a Immobile? Poteva farli al telefono”

"Olimpiadi e Stadio? Sono due episodi che tolgono qualcosa all'Italia e a Roma. Avere una manifestazione del genere sarebbe stato motivo di orgoglio. Lo stesso vale per lo stadio. E' un peccato grande, io ho assistito a due presentazioni degli stadi a Roma, prima con Sensi e poi con Pallotta, pensavo fosse fatta in entrambi i casi. Alla fine siamo rimasti col plastico. Sarebbe potuta essere la miccia per un cambio di marcia per il calcio italiano" . Daniele De Rossi ha parlato durante la presentazione dell'VIII edizione del corso da Team Manager alla Luiss commentando la decisione della Roma di rinunciare allo stadio a Tor di Valle. L'ex giallorosso ha detto la sua anche su quanto successo a Gianluca Gombar nella Roma, il team manager dei sei cambi in Coppa Italia contro lo Spezia: "L'errore lo ha fatto anche se credo ci sia un concorso di colpa. Certo se avessero mandato via tutti quelli che in venti anni a Trigoria ho visto sbagliare rimarrebbe solo la lupa all'ingresso.. Il mio addio? Non è stato un attacco al re, mi ha dato fastidio pero' che mi chiedessero sforzi nel giocare e poi mi evitavano in corridoio o che dopo un dirigente abbia parlato male di me dicendo che fossi finito. L'addio di Totti comunque mi ha preparato".

SU PELLEGRINI - L'ex capitano giallorosso ha commentato anche le polemiche dopo gli auguri social fatti da Lorenzo Pellegrini a Ciro Immobile: "Se voglio fare gli auguri a un mio amico della Lazio lo chiamo al telefono e glieli faccio. Se fossi stato club manager, avrei detto a Lorenzo di chiamarlo e magari di non mettere la foto. Non perché è sbagliato, ma perché così nessuno si offende, visto che era passato qualche giorno dal derby perso. Ma non ha mancato di rispetto a nessuno. La prossima volta che perderemo un derby, magari ci penserà due volte a mettere la foto ma solo per togliersi qualche rottura di scatole. Io stesso ho fatto gli auguri a Immobile e Pinzi, per esempio, è mio fratello. Dobbiamo essere furbi ed evitare qualche scocciatura”.