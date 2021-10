Roma, deposito Atac in fiamme: 30 autobus sono andati distrutti – VIDEO

Mentre Roma attende trepidante di conoscere il suo futuro, una parte della città va in fiamme. Durante la notte il deposito Atac in zona Tor Sapienza, sulla Prenestina, ha preso fuoco. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti lavorando incessantemente dalle 4:15, ma non hanno potuto fare niente per i circa 30 autobus completamente devastati dal rogo.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.