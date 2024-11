Roma, dopo Oronzo Canà per la panchina spunta... Eziolino Capuano!

TUTTOmercatoWEB.com

Sono ore di fermento in casa Roma per la scelta del nuovo allenatore. I Friedkin si ritrovano a scegliere il terzo allenatore della stagione in pochi mesi, dopo aver esonerato prima De Rossi e poi Juric in seguito alla sconfitta contro il Bologna. La società si sta prendendo tutto il tempo possibile per la scelta, nella speranza di non dover cambiare nuovamente e arrivare dunque a quattro allenatori in una stagione, come già successo vent'anni fa. Più il tempo passa, però, più si fanno le ipotesi più disparate. Nei giorni scorsi Lino Banfi, attore di fede romanista, ha indossato nuovamente le vesti di Oronzo Canà sui social, imbastendo una conversazione con la società e mettendosi a disposizione per la guida della prima squadra. Nelle ultime ore, invece, i bookmakers hanno inserito, seppur a quota 100, anche il nome di Eziolino Capuano, appena dimessosi dal Foggia, e mai stato in Serie A o Serie B.