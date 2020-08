Roma, Dzeko durissimo: "Ci hanno mangiato vivi. Dobbiamo farci tutti una domanda..."

A dir poco critica l'analisi di Edin Dzeko al termine di Siviglia-Roma. Il centravanti giallorosso ha sfogato tutta la sua frustrazione ai microfoni di SkySport, lanciando anche un messaggio a Fonseca: "Mi ha deluso tutto. Non siamo mai stati in partita, ci hanno mangiato in tutto. Ci hanno pressato, noi volevamo giocare ma loro erano sempre pericolosi lanciando lungo. Non siamo mai riusciti a costruire da dietro. Salto di qualità? Manca ancora tanto. Se guardiamo la partita di oggi, ci dobbiamo fare tutti una domanda. C’è gente che deve pensare a queste cose, sono deluso, non abbiamo fatto una gara per niente buona".