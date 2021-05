Roma, Fonseca al lavoro per il derby: chi piò recuperare

Vittoria di ieri già alle spalle. Tra poco più di 48 ore la Lazio scenderà di nuovo in campo per il derby della Capitale contro la Roma in programma sabato alle 20:45. I giallorossi vengono dal ko di Milano in cui sono stati battuti dall'Inter per 3-1. La compagine di Fonseca già alle 12:00 di oggi è tornata a lavoroa Trigoria ma il tecnico portoghese dovrà fare i conti con assenze e infortuni. Stagione finita infatti per Spinazzola, Veretout e Calafiori. Proveranno invece un recupero in extremis Smalling e Diawara anche se sembra difficile che possano scendere in campo sabato.

FORMELLO - Lazio, Milinkovic c'è! Tutto in gruppo per il Sergente

Salernitana, Pulcinelli (pres. Ascoli): “Scambio di proprietà? Illazioni”

TORNA ALLA HOME PAGE