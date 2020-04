Roma, Fonseca: "Al parco sì e a Trigoria no? Non capisco"

Come ormai è chiaro, tante società di Serie A hanno sposato la linea per la quale la Lazio (nella figura del presidente Lotito) ha combattuto fin dal giorno 0 dell'emergenza coronavirus. Per questo anche Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha criticato la decisione del Governo di impedire alle squadre di allenarsi all'interno dei propri centri sportivi. Ecco le parole del tecnico a Tele Radio Stereo: “Per me è difficile capire. Adesso possiamo andare a correre nel parco, dove ci sono molte persone e non capisco perché non ci si possa allenare a Trigoria, dove abbiamo tutte le condizioni per lavorare individualmente. Abbiamo tre campi in cui possiamo dividere i giocatori ed è più sicuro rispetto ad andare al parco insieme a tante persone, con una confusione naturale. Anche perché noi ci siamo già preparati per controllare tutto secondo le regole. A Trigoria abbiamo condizioni migliori che correre al parco”.

SPADAFORA: "SPAZIO PER QUESTA STAGIONE SEMPRE PIU' STRETTO"

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

TORNA ALLA HOMEPAGE