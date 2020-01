Roma, Fonseca: "La partita contro la Lazio è stata la più difficile finora"

Quell'1-1 brucia ancora sulla sponda biancoceleste del Tevere. Un pareggio che sta stretto, derby che la Lazio avrebbe potuto fare suo se non fosse stato per un po' di imprecisione di troppo. Lo dimostrano i quattro legni, che gridano vendetta. Dal canto suo, invece, una Roma non ancora assestata nel modo giusto tornò a casa soddisfatta del buon punto ottenuto contro un'avversaria difficle. In una partita sempre complicatissima, come il derby. Ne ha parlato il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca a Roma TV: "Non abbiamo giocato bene il mio primo derby, la Lazio si è dimostrata una squadra forte. È stata la nostra partita più difficile. Il derby spesso è così e capisco che ci sia una grande rivalità tra le compagini, ma non mi è piaciuto come abbiamo giocato. Comunque è stata una sfida importante, perché dopo di essa abbiamo cambiato molte cose. Non è facile vincere partite in Italia, noi allenatori dobbiamo capire che qui si gioca un calcio diverso e serve superare un periodo di rodaggio. È molto importante capire come giochino le altre squadre, e non ho problemi nel dire che la partita contro la Lazio è stata fondamentale per il mio adattamento". Non manca molto all'atto secondo della sfida: il 26 gennaio sarà di nuovo Roma - Lazio, la Capitale è già in fermento.

CALCIOMERCATO LAZIO, TANTI NOMI IN USCITA

CALCIOMERCATO, DALLA TURCHIA: "EMRE MOR SI PROPONE ALLA LAZIO"

TORNA ALLA HOMEPAGE