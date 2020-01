Roma, Fonseca: “Lazio la squadra più forte, non ha cambiato allenatore”

A discapito delle temperature, sarà un weekend di calcio rovente. Per la Serie A, e per Roma. Che ospiterà in serie Lazio - Napoli (oggi alle ore 18:00, ndr) e Roma - Juventus (in programma domani alle 20:45). Un doppio appuntamento legato a questioni burocratiche che renderà la Capitale il polo centrale della 19ª giornata di campionato. Tra lotta Scudetto e Champions League, Paulo Fonseca - tecnico della Roma - ha dato il suo giudizio in merito alle migliori squadre e allenatori della Serie A: “Meglio Inter o Juve? Giocano in maniera diversa, non ho preferenze. Entrambe hanno allenatori con idee differenti ma molto marcate, però sono arrivati entrambi in questa stagione e non è facile cambiare la mentalità delle proprie squadre. Specie per Sarri alla Juventus. Per me le squadre più forti sono sempre quelle che hanno confermato il proprio tecnico, come Lazio e Atalanta in Italia”. Infine, sullo Scudetto ha aggiunto: "Stiamo lavorando per rendere la Roma sempre più forte. Lotteremo con squadre come Juventus e Inter molto presto..."

LAZIO - NAPOLI, I CONVOCATI DI INZAGHI

LAZIO, PARLA L'AGENTE DI IMMOBILE

TORNA ALLA HOEMPAGE