Roma, Fonseca: "Lazio? Parlo solo di quello che succede qui"

Conferenza stampa di viglia anche per la Roma di Fonseca impegnata nella trasferta contro il Genoa. Non poteva ovviamente mancare la domanda riguardo quanto sta accadendo in casa Lazio per la questione relativa ai tamponi. Questa la riposta del tecnico portoghese chiamato a dare un suo punto di vista: "Io posso solo parlare di quello che facciamo qui, non posso parlare degli altri".

