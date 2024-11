Roma, i Friedkin sarebbero chiusi in un hotel inaccessibile e nascosto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembra ormai arrivato il momento per i Friedkin di rimboccarsi le maniche e risolvere questa spiacevole situazione. Serve una svolta, serve un nuovo allenatore dopo l'esonero di Juric e per farlo serve prima di tutto tornare in Italia. Dan e Ryan sarebbero infatti in queste ore tornati nella Capitale ma, secondo quanto riportato da Dagospia, si sarebbero "chiusi" in un hotel extra lusso sul litorale romano, precisamente nella località di Marina di San Nicola, nel comune di Ladispoli, chiamato "La Posta Vecchia", che sono soliti affittare per le loro riunioni.

L'albergo è attualmente chiuso per il periodo invernale, ma per i Friedkin sembra che sia stata fatta un'eccezione. La scelta di una struttura simile non è assolutamente casuale: tralasciando il fascino e il lusso sfrenato del castello completamente affacciato sul mare, con tanto di giardini privati e ristorante stellato all'interno, sembra fondamentale il fatto che all'hotel stesso si possa accedere soltanto in due modi: o attraverso una strada poco conosciuta che passa all'interno di una pineta, oppure in elicottero. Insomma, un posto super segreto per far sì che nessuno venga disturbato, magari anche da tifosi e giornalisti curiosi.