Roma, idea Maurizio Costanzo come consulente per la comunicazione

Continua a cambiare l'assetto societario della Roma e adesso spunta anche un nome autorevole. Come riportato da Il Messaggero infatti i giallorossi starebbero pensando di ingaggiare Maurizio Costanzo, storico conduttore televisivo, come consulente per la comunicazione. Costanzo ha da sempre professato la sua fede romanista e adesso potrebbe entrare in società.

Diritti Tv, mossa a sorpresa di Sky: mezzo miliardo offerto a Dazn per la Serie A

Lazio, annunciato lo staff tecnico di Sarri: il comunicato

TORNA ALLA HOMEPAGE