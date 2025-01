Roma, il Tar accoglie il ricorso: nessun divieto di trasferta per i tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai tifosi di Lazio e Roma residenti nella Regione Lazio, dopo i fatti avvenuti in occasione del derby, le prefetture competenti, su proposta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, avevano imposto il divieto di trasferta per le sfide dei biancocelesti con Verona e Cagliari e dei giallorossi con Bologna e Udinese. Nelle ultime ore però, c'è stato un cambio di programma in seguito al ricorso, poi accolto, presentato dai supporter della Roma al Tar del Friuli Venezia Giulia. Come riferisce l'AdKronos infatti, i tifosi giallorossi potranno comprare i biglietti per assistere alla partita in programma domenica 26 gennaio al Bluenergy Stadium di Udine.

