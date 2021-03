Roma, Juan Jesus positivo al Covid-19: il brasiliano era già in quarantena

Brutte notizie in casa Roma alla vigilia della partita d'Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Come riferito da Angelo Mangiante nel collegamento a Sky Sport 24, Juan Jesus sarebbe risultato positivo al Covid-19. Il brasiliano era già in quarantena da circa una settimana dopo esser stato a contatto con una persona contagiata da Coronavirus. Come di consueto, verranno messe in atto tutte le procedure nel rispetto del protocollo. Tutti negativi i tamponi del gruppo-squadra impegnato domani sera all'Olimpico.

