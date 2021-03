Calciomercato Lazio, i giocatori in scadenza: ecco chi sono

Il finale di stagione della Lazio è ancora tutto da scrivere ma a giugno molte valutazioni dovranno essere fatte soprattutto in vista di alcuni importanti contratti in scadenza dei senatori. Radu, Lulic e Parolo vedranno i loro accordi scadere a giugno e bisognerà quindi fare delle riflessioni vista anche l'età dei tre biancocelesti. Il capitano potrebbe chiudere la carriera in Svizzera, dove già da tempo vive tutta la famiglia, mentre per Radu e Parolo è quasi certo un prolungamento per un altro anno in biancoceleste.

In scadenza, nel 2022, c'è anche il contratto di Caicedo che già in estate sembrava dover salutare la Capitale; da valutare anche la situazione legata a Strakosha con il quale non ancora non si è intavolata nessuna trattativa e non è sa escludere che possa partire in estate.

