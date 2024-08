Roma, la Curva Sud contro i giocatori: fischi assordanti all'Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

Non la hanno accettata i tifosi della Roma la sconfitta contro l'Empoli, la prima casalinga dopo il pareggio esterno contro il Cagliari. Dopo il triplice fischio di Zufferli per i giocatori non c'è stato modo di raggiungere la Curva Sud. Non appena si sono avvicinati alla pista che separa il campo dagli spalti, l'Olimpico si è unito in fischi assordanti che hanno costretto i giocatori di De Rossi a fare un passo indietro, chiedere scusa e ritornare negli spogliatoi. Un finale drammatico, dopo il secondo passo falso di questo inizio di stagione.