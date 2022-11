Roma - Lazio, Cesari: "Orsato CR7 degli arbitri. A El Shaarawy ha detto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince il derby e supera in classifica la Roma. In fondo a una settimana che aveva fatto discutere per gli errori di Manganiello in Lazio - Salernitana, ottima prestazione di Orsato nella stracittadina. Il commento di Cesari a Pressing sulla prestazione del fischietto di Schio: "Molto molto bravo Orsato nel derby, soprattutto molto convincente. Lui sa di essere autorevole e deciso e nella situazione della caduta di El Shaarawy con vicino Cancellieri in cui non c’è assolutamente nulla, lui è molto vicino, vede tutto benissimo e dice a Stefan alzati e cammina che stasera all’Olimpico ci sono io. Sono qua e vedo. In Italia in questo momento Orsato è il Cristiano Ronaldo degli arbitri".