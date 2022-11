Roma-Lazio, De Paola: "Sarri ha tradito se stesso. Vi dico come l'ha vinta"

TUTTOmercatoWEB.com

E' il giorno dopo, ma ancora si parla del derby. Una grande prova di carattere e sacrificio ha consentito alla Lazio di vincere la stracittadina e sorpassare la Roma in classifica. Il giornalista Paolo De Paola, intervenuto su TMW Radio, ha detto sul match: "Il Derby è stato uno spettacolo clamoroso organizzato dalla dirigenza della Roma, oltre allo spettacolo delle curve. Sarri lo ha vinto alla Mou, ha tradito sé stesso e ha fatto un catenaccione. Questo per me è un pregio, perché un integralista come Sarri ha fatto del pragmatismo l’arma più importante”.