Roma - Lazio: dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Messo da parte l'impegno europeo, cresce la trepidante attesa per la stracittadina. Il derby capitolino si vive tutti i giorni, ma a poche ore dal fischio d'inizio non si parla d'altro. Roma - Lazio, in programma domenica 6 novembre alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma, nella gara valida per la 13a giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta TV su DAZN (accessibile tramite smart Tv o sui dispositivi mobile dall'app dedicata) e su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).