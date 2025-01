Roma - Lazio, il derby dei debuttanti: è la prima volta per tantissimi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un derby tutto nuovo per la Lazio. Per la sfida contro la Roma del prossimo 5 gennaio ci saranno tantissimi esordi, a partire già dalla panchina con mister Baroni e il suo staff. In difesa, per esempio, sarà la prima volta sia per Nuno Tavares che per Gigot, arrivati entrambi in estate. Lo stesso vale a centrocampo per Dele-Bashiru, candidato per un posto da titolare, e Castrovilli in panchina, e in attacco dove i due novizi sono Dia e Tchaouna. Dovrà aspettare ancora invece Tijjani Noslin, complice il suo infortunio alla caviglia.