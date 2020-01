Roma - Lazio, probabili formazioni: c'è Correa, Luis Alberto?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - LAZIO - C'è solo il campionato. È rimasto solo un obiettivo, quale? Il derby dirà tanto in tal senso, alla Lazio e alla Serie A. E i biancocelesti ci arriveranno quasi al completo, anche se quel “quasi” potrebbe pesare. Resta in dubbio Luis Alberto, affaticato e quindi lasciato a casa per la trasferta di Coppa Italia contro il Napoli. Alle 15:00 verranno sciolti i primi dubbi a Formello. Per il resto, contro la Roma mister Inzaghi dovrebbe presentare lo stesso 11 visto al San Paolo. C'è un solo vero ballottaggio: Correa o Caicedo? Dovrebbe giocare il Tucu in coppia con Immobile. Così come Strakosha, ovviamente, in porta. Il trio difensivo sarà composto da Luiz Felipe (sia Patric che Bastos restano sullo sfondo), Acerbi e Radu. Poi Lazzari e Lulic sugli esterni, Leiva e Milinkovic con Parolo - o Luis Alberto - a completare il quintetto. Inzaghi e i tifosi incrociano le dita.

CAPITOLO ROMA - Anche la Roma ha la Coppa Italia, questa sera all'Allianz Stadium contro Juventus. Per l'occasione Fonseca ha recuperato il solo Fazio. Unica nota positiva in mezzo a un mare di infortunati, tra i quali potrebbe riemergere in tempo per il derby Diego Perotti. Non dovrebbe essere così per Mkhitaryan e Pastore (flebili speranze), out al 100% Zaniolo (stagione finita) e Zappacosta. Ballottaggio aperto tra Kolarov e Spinazzola così come tra Diawara e Cristante. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Roma - Lazio.

Roma - Lazio

Serie A 2019/20 - 21ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 26 gennaio, ore 18:00

Probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert, Dzeko. All.: Paulo Fonseca.

INDISPONIBILI: Mkhitaryan, Pastore, Zappacosta, Zaniolo, in dubbio Perotti

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Veretout, Pellegrini

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi

INDISPONIBILI: Cataldi, Marusic, in dubbio Lukaku

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Radu

