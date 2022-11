Roma-Lazio, Radu MVP del match. E Reina se la ride - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

L'uomo copertina di oggi è Stefan Radu. Il difensore romeno, protagonista del siparietto con Rui Patricio nel finale di Roma-Lazio, è stato premiato dai tifosi come MVP del derby. Una scelta simpatica e curiosa che ha suscitato tante risate in tutto l'ambiente. Anche in chi non difende più i colori biancocelesti. Pepe Reina, attualmente al Villarreal è molto amico di Stefan, ha commentato su Twitter il post della Lazio aggiungendo le emoji della faccina che ride e degli applausi.