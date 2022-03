Roma - Lazio, si va verso il sold out: il dato sui biglietti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Roma - Lazio è in programma il 20 marzo ma le due tifoserie sono già cariche per il match. Il derby della Capitale è in programma nella 30° giornata di Serie A alle ore 18:00. La situazione in città è sempre la stessa, clima incandescente, adrenalina a mille ed emozioni indescrivibili per i sostenitori delle due tifoserie. Stando al dato sui tagliandi per la partita Roma - Lazio, i biglietti sono vicini al sold out: oltre 35.000 sono già stati venduti. In merito ai tifosi della Lazio si contano attualmente 3.100 tickets su 14.000 disponibili, ricordando però che la fase di vendita riservata agli abbonati è partita il 28 febbraio, mentre per quella libera partirà da lunedì 7 marzo alle 16:00. Tutto è in evolversi, la Lazio ha bisogno della sua gente per supportarla e sostenerla...