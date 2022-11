Roma - Lazio, un derby tutto da vivere e mai così tanto “romano”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ogni angolo della città sussulta quando sente nominare la parola “derby”. Ogni sanpietrino, ogni vicolo, ogni romano sa cosa significhi questa sfida per la Capitale. È una roba di onore, storia e tradizione che solo chi la vive può capire, vista da fuori resta comunque un grande e affascinante spettacolo. Poco meno di otto ore separano dal fischio d’inizio di questa attesissima stracittadina che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, mai come ora è più “romana” che mai. Entrambe schiereranno in campo uomini cresciuti nelle loro giovanili, che orgoglio. Sponda giallorossa: Pellegrini, Zalewski, Volpato, Cancellieri e Romagnoli. Sponda laziale solo Cataldi. Allevati nel settore giovanile delle due società, ma con origini che affondano altrove. L’esempio dell’attaccante ex Verona che mosse i primi calci al pallone nella Nuova Polisportiva De Rossi, il numero tredici invece nella Polisportiva San Giacomo di Nettuno.

