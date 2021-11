Roma - Milan, il gol e l’esultanza di Ibra che sa di derby: il retroscena

Il Milan continua il suo percorso netto in campionato. I rossoneri superano la Roma all'Olimpico e agguantano il Napoli in vetta alla classifica. Tra i protagonisti della squadra di Pioli spicca sempre Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti è stato ancora decisivo con un gol e un altro annullato dal Var. A sorprendere è stata anche l'esultanza dello svedese. L'attaccante, dopo la rete, ha mimato con indice e medio due sopracciglia folte. A chi era diretta la sua esultanza? Ibra ha dedicato la rete a Walter Valloni , proprietario del Sottovento e grande amico di Zlatan. L'uomo gestisce anche un locale a Milano dove l'ex Ajax ha festeggiato i suoi 40 anni. Valloni è un grande tifoso della Lazio e con Ibra parlano spesso di calcio, anche punzecchiandosi. Il numero undici del Milan ha fatto un grande favore ai biancocelesti in chiave quarto posto, con la squadra di Sarri che è a un solo punto da quella di Mourinho. Inevitabile, quindi, la dedica all'amico e alle sue folte sopracciglia. Valloni lo ha subito ringraziato sui social per l'esultanza e per aver sconfitto gli eterni rivali. Del resto si sa che nella Capitale, soprattutto con un posto Champions in palio, il derby dura tutto l'anno.