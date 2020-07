Roma, momenti di tensione tra Mancini e Zaniolo. E Fonseca si schiera col primo...

Nel concitato finale della sfida tra Roma ed Hellas Verona, gli spettatori più attenti avranno notato un momento di tensione che ha coinvolto Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo. Il difensore se la sarebbe presa col compagno di squadra, "colpevole" a suo giudizio di non fare la fase difensiva e di non rincorrere gli avversari, che in quel momento stavano cercando l'ultimo assalto alla porta difesa da Pau Lopez. Un battibecco che è proseguito anche dopo il triplice fischio dell'arbitro, con Mancini che ha continuato a sgridare Zaniolo. La motivazione sta nell'atteggiamento del centrocampista, entrato in campo al 66' al posto di Pellegrini. Il giovane talento giallorosso ha anche rimediato un cartellino giallo per una gamba tesa che ha colpito il volto di Empereur.

ANCHE FONSECA NON GRADISCE - A fine partita, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport, Fonseca si è schierato dalla parte di Mancini, esprimendo il proprio disappunto relativo al comportamento di Zaniolo: "Gianluca ha sempre un grande atteggiamento, ha reagito perché Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e non l'ha fatto. Io sono dalla parte di Mancini. Nicolò deve capire che quando entra deve lavorare per la squadra, non mi è piaciuto oggi, qui bisogna lavorare per il gruppo".

