Roma, Mourinho: "Favoriti per la semifinale, ma voglio arbitri all'altezza"

La Roma cade ancora contro il Bodo Glimt. Niente goleada stavolta, ma i norvegesi sconfiggono in casa i giallorossi per 2-1. Giovedì prossimi ci sarà il ritorno all'Olimpico con in palio la qualificazione alle semifinali della Conference League. José Mourinho ha parlato al termine della sfida ed è certo che la sua squadra ribalterà il risultato nella gara di ritorno. Il tecnico portoghese ha anche puntato il dito sugli arbitri, accusati anche ieri di fischiare cose strane, e si augura di avere una terna all'altezza della competizione. Ecco le sue parole: “Affronteremo il secondo round davanti alla nostra gente. Non ho problemi a dire che mi sento favorito nella partita di ritorno per qualificarsi alle semifinali, ho piena fiducia nei calciatori, nello stadio che sarà pieno dei nostri tifosi. Ovviamente giocheremo contro una squadra difficile da affrontare, spero di avere un buon arbitro con bravi assistenti: nella partita giocata all’Olimpico nel girone c’erano due rigori nettissimi per noi che l’arbitro non ha visto, e anche stavolta sono stati fischiati due fuorigioco che non c’erano“