Roma, Mourinho non cambia idea: sei giocatori verso la tribuna

RASSEGNA STAMPA - Dopo le critiche alla rosa dei giorni scorsi, Josè Mourinho sembra destinato a una scelta azzardata e drastica. Contro il Napoli toccherà alla squadra "titolare", mentre le prime alternative sembrano destinate a un'esclusione eccellente. Secondo Il Tempo, il mister lusitano è intenzionato a mandare in tribuna Kumbulla, Reynolds, Diawara, Villar, Calafiori e Borja Mayoral. I sei, tra i più deludenti della sfida contro il Bodo Glimt, non saranno della sfida. In panchina, invece, troveranno posto i giovani Filippo Missori, Filippo Trip e Felix Afena-Gyan non convocati dalla Primavera giallorosso.