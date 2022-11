Roma, Mourinho paradossale: "Se giocassi come ha fatto la Lazio mi..."

L'allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo ed è tornato sul derby perso...

Si dice "chi vince ride, chi perde spiega", ma evidentemente questo non è arrivato a Josè Mourinho. L'allenatore della Roma è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo tornando ovviamente sul derby perso contro la Lazio. Tranne l'assenza di Dybala, il tecnico non ha dato altre spiegazioni per cui la sua squadra non sia stata in grado di costruire una palla gol (la traversa di Zaniolo arriva da un tiro rimpallato). Il paradosso arriva poi nella dichiarazione sul fatto che Atalanta e Lazio abbiano giocato in maniera più attenta. Lo Special One ha detto: "L'Atalanta ha giocato così, della Lazio neanche parliamo perché è stato un esempio fantastico. Hanno giocato in un modo che se avessi giocato io così mi avrebbero ucciso, ma l'importante è vincere". Se qualcuno ha visto giocare la sua squadra negli ultimi due anni forse non serve nemmeno rispondere a questa affermazione.

