Roma, Mourinho perde un titolare: salta la Lazio, tornerà nel 2023

Altra brutta notizia in casa Roma. Spinazzola non è partito per Verona, dove è in programma domani la sfida contro l'Hellas, per una lesione al retto femorale sinistro. Ancora da valutare la durata del suo recupero ma probabilmente l'esterno giallorosso tornerà nel 2023. A questo punto è praticamente certa la sua assenza nel derby della Capitale del prossimo 6 novembre.

