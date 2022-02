Roma, Mourinho si nasconde ancora dietro l'arbitro: non va in conferenza

L'Inter passeggia contro la Roma e la elimina dalla Coppa Italia. José Mourinho, al primo ritorno a San Siro contro i nerazzurri, se la prende, come al solito, con l'arbitro: stavolta la rivendicazione riguarda la gestione dei cartellini. Ai microfoni di Mediaset il tecnico portoghese ha parlato di Di Bello, accusandolo di aver avuto una certa condotta per 70 minuti e un'altra per i restanti 20. Mourinho inoltre non si è presentato alla consueta conferenza stampa post partita.