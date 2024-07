Roma nel caos, Metro A bloccata: c'è un guasto alla linea elettrica

WEBTV LAZIO, LOTITO MINIMIZZA TUDOR: "SI DICE CHE ABBIA FATTO BENE, MA IN REALTÀ..." Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | NUOVO NOME PER IL CENTROCAMPO: ECCO DI CHI SI TRATTA Euro2024 sta offrendo molti spunti, anche e soprattutto in fase di mercato. Infatti c'è un nuovo centrocampista accostato alla Lazio che ha fatto molto bene durante il torneo, oltre al profilo di Shaparenko dell'Ucraina dei giorni scorsi. Come riportato da La... Euro2024 sta offrendo molti spunti, anche e soprattutto in fase di mercato. Infatti c'è un nuovo centrocampista accostato alla Lazio che ha fatto molto bene durante il torneo, oltre al profilo di Shaparenko dell'Ucraina dei giorni scorsi. Come riportato da La...