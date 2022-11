Roma, oggi atterra il nuovo attaccante: Abraham rischia la panchina

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Per un olandese che saluta (Karsdorp), c'è un norvegese in arrivo in casa Roma. Si tratta di Ola Solbakken, che atterra oggi nella Capitale a parametro zero (arriva dal Bodo/Glimt) ma non si aggregherà con la squadra né per la tournée in Giappone tantomeno per il ritiro pre-natalizio in Algarve. Un acquisto per il reparto offensivo che potrebbe mettere a rischio la titolarità di Abraham, a dir poco deludente nelle prime 15 giornate di Serie A.