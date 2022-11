Roma, caso Karsdorp da risolvere: la Juve sul giocatore, ma solo...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Rick Karsdorp è ormai un caso. Dopo le parole di Mourinho e la reazione dei tifosi, il calciatore ha trascorso dei giorni in Olanda e non si è presentato al raduno di ieri a Trigoria. Da capire se l'olandese parteciperà o meno al torneo in Giappone insieme ai compagni. Il terzino resta sul mercato e la scelta condivisa è di risolvere la questione il prima possibile. La situazione è un prezioso alleato per i club interessati che attendono per portare via il calciatore a un prezzo vantaggioso. Come riporta Tuttosport, la Juventus segue la vicenda da lontano. Il club bianconero è alla ricerca di un rinforzo importante sulle fasce, ma l’orange al momento non rappresenta una priorità della dirigenza, orientata a puntare su altri profili. Se con il passare dei giorni Karsdorp dovesse essere ancora libero e se la Juventus non dovesse al tempo stesso riuscire a chiudere un’operazione per una prima scelta, allora il giallorosso potrebbe diventare più di un’ipotesi. Sarebbe una soluzione low cost: la Juventus è pronta a ragionare su un prestito gratuito con diritto di riscatto. Bisognerà capire se nel frattempo qualche altra squadra busserà alle porte di Trigoria.