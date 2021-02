Roma, Pellegrini e gli auguri a Immobile: “Sei un fratello”

Avversari in campo, amici nella vita. Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, e Ciro Immobile, simbolo della Lazio, sono molto legati. E nel giorno del 31esimo compleanno dell’attaccante biancoceleste, il centrocampista ha postato una storia su Instagram: “Tanti auguri fratello”, la didascalia che accompagna uno scatto di loro due insieme. La loro amicizia parte da lontano, la Roma e la Lazio vanno oltre il sentimento. Avversari solo al derby. Due anni fa hanno festeggiato, quasi in contemporanea, la nascita dei figli Mattia (per il bomber laziale) e Camilla (per il capitano giallorosso). Da lì il rapporto si è saldato ancora di più.