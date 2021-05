Roma, Pellegrini: “Faremo di tutto per vincere contro Inter e Lazio”

La Roma torna a vincere contro il già da tempo retrocesso Crotone. In gol anche Lorenzo Pellegrini che al termine della gara ha parlato ai microfoni di Roma Tv: "Il Crotone non aveva nulla da perdere. Abbiamo creato tanto anche nel primo tempo e poi ci siamo sbloccati nel secondo tempo. Ci rimangono delle belle partite e faremo di tutto per vincere contro l’Inter e al derby. Dobbiamo confermare la nostra posizione che non è quella che vorremmo che fosse ma è quella dove siamo".

