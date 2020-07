Roma, Perotti: "Che disastro i campi di Serie A, al pari della terza serie argentina"

Discontinuo e dalle condizioni fisiche precarie, Diego Perotti non hai lasciato mai veramente il segno nella Roma. Gli infortuni lo hanno condizionato, non riuscendo mai ad esprimere il suo vero talento. Guai muscolari, a suo dire, dovuti anche ai vari terreni da gioco della Serie A, come confessa in un'intervista al canale argentino, Espn Redes: "Il calcio italiano è molto complicato perché è molto tattico. Poi i campi sono un disastro. Vai a giocare col Milan e con l’Inter e sembra il campo del Deportivo Moròn (terza serie argentina, ndc). Non so se si tratta di una questione climatica o altro. In Spagna andavo a giocare con l’Almeria che era ultima e il campo era perfetto. I difensori poi sono molto bravi, tengono sempre la marcatura alta. L’altra volta ho guardato Siviglia-Betis, c’era un sacco di spazio per girarsi, per controllare e attaccare. Sono diversi. La Juventus va molto bene perché ha uno stile simile all’Atletico Madrid, ma non è invincibile".