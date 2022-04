Roma, quattordici anni senza "tituli". Zaniolo: "Sono troppi!"

Fonte: UEFA.com

Negli ultimi anni i trofei sono sbarcati nella Capitale solo per merito della Lazio. Citando il suo attuale mister, la Roma è ferma a "0 tituli" da esattamente 13 anni e 11 mesi (l'ultima coppa risale al 24 maggio 2008). I giallorossi potrebbero azzerare il counter quest'anno. A breve giocheranno le semifinali di Conference League contro il Lecester, squadra che negli ultimi anni ha vinto sicuramente di più (un campionato inglese, una Coppa d'Inghilterra e un Community Shield tra il 2016 e il 2021) ed è più abituata a partite di un certo spessore. Zaniolo, in una lunga intervista rilasciata alla UEFA, ha parlato di questo aspetto: "Vincere la Conference? Sarebbe motivo di grande orgoglio, sarebbe un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Per i tifosi significherebbe tantissimo, come per noi! 14 anni di attesa per un titolo sono un po’ troppo tempo. Quindi noi quest'anno ci proveremo a portarlo a casa".