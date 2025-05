Roma, Ranieri: "Avanti a testa alta. Champions? Partite proibitive, ma ci proveremo"

La Roma affronterà l'Atalanta nella trentaseiesima giornata di Serie A. Uno scontro diretto determinante per la corsa Champions che Claudio Ranieri ha presentato così alla vigilia: "Si è iniziato male e si è andati di male in peggio. E poi c'è stata una reazione da parte dei calciatori. Ora ci giochiamo una cosa importante e non pensavamo di riuscirci. Lo sappiamo che è difficile. Ma dobbiamo uscire a testa alta".

Il tecnico giallorosso, proseguendo, ha poi aggiunto: "Noi non dobbiamo avere rimpianti. Ci siamo svegliati tardi. Ma ormai è acqua passata. Vogliamo fare del nostro meglio. Abbiamo partite proibitive ma noi lavoreremo con tutta la voglia di venirne fuori sempre a testa alta. Non ci devono restar male. Non ci arrendiamo. Noi ci proveremo fino all'ultimo". Infine, sul prossimo allenatore ha dichiarato: "Ho visto che alcuni allenatori si sono tirati fuori perché non si va in Champions. Questo è il massimo che posso dire".

